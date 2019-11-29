أحدث خطوط في مجال ملابس الرجل من "بيتي أومو" لموسم خريف وشتاء 2020

استطاعت دار أزياء بيتي أومو - Pitti Uomo أن تأتي بأسلوب جديد في عالم أزياء الرجل لخريف وشتاء 2020. حيث استلهمت أسلوب الشارع في خطوط الموضة لديها مع الاحتفاظ على أناقة الرجل في الوقت ذاته.

1- معاطف فوق الكتفين - camel Coats over Shoulders:

معطف فوق الكتفين هو عنصر أساسي في أي خزانة ملابس شتوية، في شوارع فلورنسا بمعرض بيتي أومو التجاري لهذا العام اختار الرجال هذا الاتجاه من الأزياء الرجالية. فالأجزاء الخاصة بهذه المعاطف متساوية وكلاسيكية. يتم ارتداؤها أعلى الكتفين مما يجعلها إضافة مثالية لزي الرجل.

2-وشاح حرير مطبوع:

اتبع الموسم الحالي للأزياء الرجالية مع إضافة وشاح إلى مجموعتك. فهو ملحق كلاسيكي رائع لإضافة لمسة فريدة لأي ملابس. لذا ليس عليك سوى اختيار الوشاح المناسب لملابسك بالخزانة.

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3- قبعة الصياد:

الملابس الرجالية الأنيقة لا تتعلق دائماً بالخياطة الحادة والأزياء الراقية. في بعض الأحيان، تكون أفضل الإطلالات هي تلك التي تتضمن القليل من المرح. على هذا النحو اتخذ بعض الرجال نهجاً أكثر استرخاءً في بيتي أومو. من خلال تصاميم قبعة الصياد الصغيرة الملفتة للنظر. هذا يعطي مظهراً شبابياً مثالياً أثناء السير في الشوارع.

4- Statement Puffer:

أعادت بيتي أومو هذه السترات من جديد إلى عالم الأزياء الرجالية. حيث تتميز بوسعها وانتفاخها وخفة وزنها. مما يساعد على الدفء بشكل مثالي.

5- حمل الحقائب كبيرة الحجم:

في السنوات الأخيرة اعتنق الرجال أسلوب حمل الحقائب بشكل متزايد. لذا كانت الحقائب الكبيرة إحدى خطوط الموضة في عالم الأزياء الرجالية لهذا العام. يمكنك ارتداء حقيبة من الجلد إذا أردت الأسلوب الحاد أو حقيبة قماشية إذا أردت النمط غير رسمي.

6- قبعات البيسبول:

لطالما كانت قبعات البيسبول إحدى أشهر إكسسوارات الملابس الرجالية. واستطاعت دار الأزياء لهذا العام تطويع هذه القبعة مع الملابس المتطورة والمخصصة للرجل.

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7- أحذية رياضية ملونة:

استخدمت بيتي أومو الأحذية غير رسمية مع تطوير خاص. حيت انتهجت أسلوب الأحذية الملونة الزاهية غير الرسمية لهذا العام.

8- النظارات المستديرة:

عادت من جديد النظارات المستديرة إلى عالم الموضة. فهي تتميز بالكثير من الأنماط والألوان وسمك الإطارات المستديرة. لذا من الصعب من أين تبدأ! تأكد من أنك تختار ما يناسب وجهك لإضفاء أناقة خاصة لك.

9- المعاطف العسكرية:

تعد المعاطف العسكرية من أحد العناصر الهامة التي يجب أن تتواجد في خزانتك. فهي تساعد على الحفاظ عى الدفء مع إضافة أناقة خاصة لك.

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