إليكِ أفضل طرق الحفاظ على إكسسواراتك ومجوهراتك من التلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الإكسسوارات والمجوهرات من الجماليات التي تهتم بها كل سيدة للحصول على مظهر مشرق وجذاب، وتحتوي خزينة كل فتاة أو سيدة على مصوغات تحتاج إلى طريقة حفظ وعناية خاصة.

الدكتورة هاجر نبيل، مصممة الحُلي والمجوهرات، توضح لنا الطرق السليمة لحفظ الإكسسوارت والمجوهرات من التلف وهي كالتالي:

- تجنبي استخدام الصابون والكريمات أثناء ارتداء الذهب للحفاظ على لمعانه.

- لا تضعي كل قطع الدهب في علبة واحدة حتى لا تتعرض للخدش نتيجة الاحتكاك بالقطع الأخرى.

- يفضل وضع الذهب بمفرده في صندوق بعيدًا عن الفضة.

- ارتداء الذهب مع الفضة لا يفقده قيمته ولمعانه.

- لاستمرار لمعان الذهب يمكنكِ تنظيفه برفق ووضعه في علب للمجوهرات المخصصة.

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- لا تضعي القطع الثمينة مع بعضها.. ضعيها في أكياس بلاستيك قطيفة.

- تجنبي وقطع الفضة الثمينة مع بعضها حتى لا تنخدش.

- إذا لم تكن قطعة الفضة مطلية بمادة البلاتين عند تعرضها للجو ودرجة الحرارة المرتفعة يقل لمعانها.

- تأخذ الفضة من طاقة الجسم وتتفاعل معه لذلك يتغير لونها نتيجة للأملاح الزائدة بالجسم.

- يمكنك تنظيف الفضة بمادة البيكربونات.

- يمكنكِ شراء فوط تحتوي على مادة لتنظيف النحاس والفضة تستخدم لمرات عديدة ويتراوح سعرها من 80 إلى 100 جنيه.

- إذا لم تكن قطعة النحاس مطلية بمادة الذهب يتحول لونها فيما بعد إلى اللون الأخضر، ويترك أثر على الجلد.

- لضمان بقاء استمرارية النحاس يمكنكِ تنظيفه من خلال استخدام نقطتين من ثمرة ليمون، ومادة البيكربونات ويتم إذابتهم قبل وضعهم على قطعة النحاس.