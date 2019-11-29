كيف تكون الطريقة الأمثل لغسل الشعر.. خبير عالمي يكشف

قد يعاني الكثير منا من مشكلة تساقط الشعر كما يواجه البعض صعوبة في تصفيفه، دون معرفة أن السبب هو طريقة غسل الشعر غير الصحيحة بداية من الشامبو الذي يستخدمه للطريقة التي يغسل بها علاوة على عدد مرات غسله.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قال زوي باس الخبير في الشعر بشركة "فيليب كينجسلي" العالمية، أن أكبر خرافة عن الشعر هي أن غسله المتكرر أمر سيئ، إذ لا يوجد منطق وراء هذه الفكرة، مبررًا ذلك بأنه أينما تكون أو تذهب يلتقط الشعر الأوساخ والقاذورات، فضلا عن العرق، والزيوت، وخلايا الجلد الميتة التي تضر بصحته.

وأضاف باس أنه يمكن غسل الشعر يوميا إذا أردت ذلك، فتكرار الغسل لن يُزيل الزيوت الطبيعية من الشعر، معللًا ذلك "لأنها ببساطة لا تنتقل من فروة الرأس إلى خصل الشعر، وخصوصًا إذا كان الشعر متضررًا أو مصبوغًا".

ونصح الخبير باستخدام الشامبو فهو يحتوي على منشطات السطح (Surfactants) المصممة للإمساك بالأوساخ والزيوت، والتي يسهل غسلها بعد ذلك، على الرغم من التوجه الجديد المنتشر إلى استخدام البلسم فقط أثناء غسل الشعر.

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أما عن كيفية غسل الشعر والطريقة الأمثل، فأجاب :"أولًا بلل شعرك حتى يصبح رطبا تماما، وإذا كانت رغوة الشامبو أكثر عند غسله للمرة الثانية فهذا يعني أن الشعر مبلل بشكل صحيح، وتكفي كمية شامبو قدرها 50 ملليمتر لمعظم الناس بمختلف أنواع الشعر".

وتابع :"قم بغسل فروة الرأس بدلًا من الشعر، وأسمح للرغوة بالانتشار إلى أطراف الشعر، وفي حال غسله كل يوم، فلا حاجة إلى غسله مرتين بالشامبو، لكن في حالة غسله مرتين أسبوعيا، و إذا أصبح شعرك لزجا أو كنت تستخدم الكثير من منتجات تصفيف الشعر، فقد ترغب في القيام بذلك مرة ثانية.

وأشار أن الشعر المجعد يكون أكثر عرضة للتلف والجفاف، لكن يمكن تكرار غسله بما يتناسب مع الشعر.

واستكمل، أنه في حال الشعر طويل ينبغي استخدام البلسم، وخصوصا مع الشعر المصبوغ، ويعمل البلسم على ترطيب وتنعيم طبقة الشعر الخارجية، لكن يوضع فقط على وسط الشعر والنهايات، اما بالنسبة للشعر القصير، لا حاجة إلى استخدام البلسم.