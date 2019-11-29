آخرها في حدائق القبة.. جرائم اغتصاب أطفال على يد مسنين

اغتصاب الأطفال من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الضحايا دون الرحمة بطفولتهم وبراءتهم، ومن الأبشع حينما يكون المتهم هو مسن يستبيح أجساد الضحايا الصغار ليفرغ رغباته الشيطانية، ظنًا منه أنهم صغار لا يدركون الحديث عما يتعرضون له.

ويرصد "هن" جرائم اغتصاب الأطفال على يد رجال المسنين، وكان آخرها ما شهدته منطقة حدائق القبة.

مسن بحدائق القبة لديه ولع بالاعتداء الجنسي على الأطفال

بالأمس، ألقت أجهزة الأمن بمنطقة حدائق القبة القبض على عجوز، وهو متلبس بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إذ عثر داخل شقته على طفلين أحدهما عار تمامًا من ملابسه والآخر كان بملابسه، واتضح أن المتهم لديه ولع بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

سبعيني يغتصب 3 أطفال داخل منزله

في مدينة بدر كان يستدرج المسن السبعيني، صاحب الـ72 عاما من عمره، الأطفال ليفرغ بهم رغباته الجنسية.

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واجه المسن اتهامات النيابة بالإنكار، مدعيا أنه يقوم باللعب مع الأطفال ويسليهم، لكن تحريات النيابة أثبتت كذبه وأنه كان يستدرج الأطفال داخل منزله ويعتدي عليهم جنسيا، ووصل عدد الضحايا إلى 3 أطفال.

بسبب خلافات مع والده.. مسن يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة

خلافات بين مسن وجاره في منطقة مصر القديمة، قاده تفكيره بإن ينتقم من نجله، الذي يعاني من التوحد وإعاقة ذهنية.

واستدرج المسن الطفل، من ذوي الإعاقة، ويبلغ من العمر 10 أعوام، إلى أحد مراكز الشباب واعتدى عليه جنسيا، وحينما عاد الطفل إلى أسرته في حالة ذعر، اكتشف شقيقه الواقعة وتم تحرير محضر بما حدث وقبض على المتهم الذي أمرت النيابة بحبسه.

في حلوان.. مسن يستدرج ابن جاره لاغتصابه

داخل منزله وفي حلوان، شهدت أيضا واحدة من هذه الجرائم، حينما أبلغ رجل عن تعرض ابنه صاحب الـ10 أعوام، للاغتصاب الجنسي على يد جاره المسن الذي يسكن معهم في التجمع السكني، وضبطت مباحث حلوان المتهم كما عرض الطفل على الطب الشرعي الذي أثبت صحة الواقعة.