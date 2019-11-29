لماذا تشعر الأمهات بالوحدة أكثر من الآباء؟.. دراسة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
كشفت دراسة بريطانية النقاب عن أن عدد الأمهات اللائي يشعرن بالوحدة يزيد بمقدار الضعف عن الآباء.
وأوضحت الدراسة التى نشرت نتائجها صحيفة "مترو"، أن الدخل الشهري يلعب دورا كبيرا فى هذا الأمر، حيث أن الآباء ذوى الدخول المتدنية أكثر عرضة للتعبير عن معاناتهم من العزلة مقارنة بآخرين يتمتعون بمستويات دخل أعلى.
ولفتت إلى أن الوالدين فى المرحلة العمرية بين 18 إلى 24 هم الذين يعانون من فقدان الصحبة أكثر من نظرائهم من المرحلة العمرية "25 إلى 34 عاما".
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