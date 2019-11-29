"وصلوا بعض للمحاكم".. القصة الكاملة لمنع أحمد الفيشاوي ابنته من السفر

حكم قضائي جديدة لصالح لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بشأن السماح لها بالسفر إلى مصر، حيث قررت محكمة أسرة الخليفة بالأمس، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، طليقة "الفيشاوي"، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتهما "لينا" من السفر وتراقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح الفنان.

"هن" رصد تفاصيل الخلاف بين لينا الفيشاوي ووالدها، خلال الفقرات التالية:-

حكم قضائي بمنع ابنة الفيشاوي من السفر إلى إنجلترا

حصل الفنان على حكم قضائي، يمنع "لينا" من السفر إلى إنجلترا مرة أخرى في حالة زيارتها إلى مصر، الأمر الذى منعها من السفر لحضور جنازة جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وذكرت ابنة الفنان، سبب تغيبها عن جنازة جدها، عبر إنستجرام حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث كتبت حينها: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي؟، ده بسبب إن والدي ربنا يباركه، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر إلى إنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر"، كما أنها رثته بقصيدة من تأليفها.

لينا لا تتابع والدها عبر "إنستجرام"

من خلال البحث في حسابَيْ أحمد الفيشاوي وابنته لينا عبر إنستجرام، تبين أنهما لا يتابعان بعضهما البعض، على الرغم من كونها تتابع العديد من نجوم ونجمات الفن، وتنشر عبر حسابها صورا تجمعها بوالدتها، باستثناء صورة وحيدة لها برفقة جدها فاروق الفيشاوي منذ طفولتها، نشرتها حينما توفى، الأمر الذي يرجح وجود قطيعة بين الفيشاوي وابنته.

معارك قضائية أخرى بين الفيشاوي وهند الحناوي

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

Advertisements

ومن جانبها، علقت "لينا" على الحكم القضائي، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجود دائما من أجلي مثل الأب لابنته".

وعقب صدور الحكم، نشر أحمد الفيشاوي فيديو جراف، صادر عن مكتب مُحاميه الخاص، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، يهاجم خلاله طليقته، قائلا إن "الحناوي" حصلت على موافقة أحمد الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا، لتعليمها في الخارج، عن طريق الغش والتدليس، إلا أن الحقيقة، أنها كانت تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، نتيجة لضبطها في حالة سُكر، برفقة رجل غريب، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

وكشف الفيديو، تواطؤ الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، مع ابنتها، للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا، وحرمان كل منهما من الآخر على نحو ممنهج، حسبما ورد في القضايا والأوراق الرسمية.

لينا الفيشاوي تهاجم والدها: "أخبرني بأنه لا يريدني في حياته"

تحدثت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن كواليس إقامة والدتها الدكتور هند الحناوي قضية ضده، وحصولها على حكم نهائي بحبسه لمدة شهر في أول تعليق لها، عبر مقطع فيديو يحمل عنوان "الحقيقة"، على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقالت لينا في مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ4 دقائق: "أزيكم، أنا اسمي لينا الفيشاوي، وأنا بعمل الفيديو دا بخصوص حكم حبس بابايا، وهشاركم الجانب اللي يخصني بس"، مضيفة أن أول مرة التقت بوالدها لأول مرة عندما كان عمرها 3 سنوات، متابعة أنها على الرغم من عدم تذكره جيدا، لكنها تتذكر حدوث العديد من المشاكل بين والديها بسبب المصاريف والغلاء، وبسببها أيضا.

وتابعت أنه منذ 3 سنوات، حدثت مشكلة جديدة بين "الفيشاوي" ووالدتها، عند طلب الأخيرة منه السفر مع ابنتها إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه، ليواقف بشرط اختياره ابنته ويعلم باختيارتها، إلا أنه تخلى عن دفع المصاريف بعد شهرين من سفرها.

واستطردت أن والدتها اضطرت لإقامة قضية ضده، للحصول على المصاريف الخاصة بابنتهما، في ظل عدم قدرتها على تحمل المصاريف، مشيرة إلى أن الحياة صعبة بإنجلترا، ومكلفة للغاية.

واختتمت حديثها، بأن والدها قال لها غاضبا من خلال رسالة أنه لا يريدها في حياته مرة آخرى، ما جعلها تشعر بالصدمة، وأن تلك المشاكل كان يتدخل فيها جدها الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنه رحل.

هند الحناوي وابنتها تنتصران مجددا في "محكمة الأسرة"

أصدرت محكمة أسرة الخليفة، الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، بإلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

واستمعت المحكمة فى جلسة ماضية، لمرافعة المحامى شعبان سعيد المحامى، دفاع "الحناوى"، والذي طلب إلغاء منع السفر.