ربما ورقة اللحمة هي الأسهر، ولكن ورقة السجق لها مذاقها الخاص، حيث يطهى السجق داخل ورق فويل في الفرن. المقادير سجق. بطاطس مسلوقة. ثوم. بصل. فلفل حار. (اختياري) فلفل رومي. طماطم. كوسة. فاصوليا خضراء. زيت. Advertisements ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير يشوح السجق في الزيت على النار. يفرد ورق الألمنيوم وورق الزبدة في طاجن. يضاف البصل للسجق ثم يوضع خليط السجق في الطاجن. تشوح البطاطس المسلوقة المقطعة مكعبات في الزيت على النار مع الثوم. يضاف الملح، ثم يوضع البطاطس على خليط السجق. تشوح الفاصوليا والفلفل الرومي والطماطم والكوسة والفلفل فى الزيت مع القليل من الماء. يوضع الخليط في الطاجن ويغطى الخليط بورق الأمنيوم والزبدة. يدخل الخليط الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ورقة السجق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.