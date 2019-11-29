أغرب قضايا الخلع في أسبوع.. "حماتي عايزاني أقولها يا أبلة"

قضايا الخلع الآن لم تعد محصورة على العنف الجسدي فقط، ولكن هناك بعض الأسباب الغريبة، التي تتسبب في حدوث الخلع، رصد "هُن"، أغرب قضايا الخلع هذا الأسبوع.

"منى" في دعوى الخلع: بتعامل إن أنا خادمة

اعتادت على الضرب المبرح من والد زوجها، لتقرر "منى.ص"، 33 عامًا، التخلص من جحيم حياتها مع زوجها وإقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة لتوثيق طلاقها من زوجها الذى سافر منذ 5 سنوات، وتزوج من أخرى، دون علمها بعد أن طلقها غيابيًا، ورفض أهله أن يخبروها بالطلاق حتى لا تأخذ مستحقاتها.

معاناة في منزل الزوجية بعد سفر الزوج، كان يجب أن تنتهي بعدما هجرها زوجها في جحيم أهله، بعد زواج دام 10 سنوات، اعتاد حماها التعدي عليها بالضرب، وعند شكواها لزوجها كان الرد الذي تسمعه دائمًا: "ما أنت اللي بتضايقيه ولازم تسمعي كلامه علشان ميتعصبش عليكى".

لذلك أقامت الزوجة دعوى طلاق من زوجها بعد أن أصبحت حياتها ومستقبل أولادها مهددين بالخطر، وما زالت الدعوى رقم 1098 لسنة 2019، تُنظر أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

قصة "نعمات.ك" من حب الجامعة إلى التنازل عن الميراث

خدعها بكلامه الرومانسي، ليتمكن زوج "نعمات.ك"، صاحبة الـ 28 عاما، من خداعها للتنازل عن كل ميراثها، وذكرت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري بعد أن أقامت دعوى خلع حملت رقم 3101 لسنة 2019، "ضحك عليا وقالي جايب شقة جديدة وهكتبها باسمك وكل شوية يجيب كام ورقة أمضي عليهم بحجة أنه مش عايز يتعبني، وبعد شهرين سافر برا ومبقاش يرد عليا ولا أعرف عنه حاجة".

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تزوجت عقب تخرجها مباشرة، ليتقاسما بناء مستقبلهما معا وتحملا مصاريف الزواج مناصفة بينهما، وبعد فترة من الزواج قال لها زوجها إنه قرر أن يشتري شقة باسمها لوقوفها بجانبه ومساندته لها ودفعه للأمام دائما، ليقوم بإمضائها على الميراث، بالإضافة إلى التوكيل.

تتابع الزوجة حديثها بأنها لم تكن تتوقع ما حدث ولم تشك فيه ولو لحظة، فدائما كان يتودد لها ولم يزعجها منذ زواجهما مطلقا، وما زالت "نعمات" تنتظر إجراءات نظر القضية المستمرة أمام المحاكم حتى الآن.

"مها" في دعوى الخلع: حماتي عايزاني أقولها يا أبله

كانت من أغرب قضايا الخلع هذا الأسبوع، دعوى تقدمت بها "مها.أ"، صاحبة الـ 25 عامًا، تحمل رقم 2010 لسنة 2019، وتنظر الآن أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ، بعد اتباع حماتها أسلوب طلاب المدارس ومعاقبتها بالتذنيب إذا قامت بأى سلوك خاطىء.

وقالت في دعواها: "حماتي كانت معلمتي في المدرسة، وأما اتجوزت ابنها وجيت أنادي عليها يا ماما تقولى أنا أبلة مش ماما، ولما بغلط في حاجة بتذنبني زي العيال وتقولي محرومة من المصروف".

عقب زواج دام 3 سنوات، قررت الطلاق وبعد رفض زوجها أقامت دعوى خلع وذلك لمقابلة زوجها شكواها من والدته بالسخرية.