فيتامين"ه" والسجائر الإلكترونية.. دراسة تكشف الخطر على الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - .ش أ

أصيب ما يقرب من ألفين ونصف أمريكي وتوفي نحو 47 آخرين العام الماضي بسبب أمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

وكشفت دراسة حديثة لأمراض الرئة في جامعة مينيسوتا أن المركب المعروف باسم خلات فيتامين "ه" الموجود في العديد من منتجات السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون السبب.

ووجدت الدراسة، أنه على الرغم من عدم العثور على خلات فيتامين "ه" في معظم منتجات السجائر الإلكترونية غير المشروعة التي تم اختبارها في ولاية مينيسوتا في عام 2018، بعد عام - متزامنًا مع تفشي المرض مؤخرًا - كانت جميع هذه العينات تقريبًا تحتوي على المادة الكيميائية.

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يدعم هذا التحليل الكيميائي لهذه العينات قبل وبعد "الدور المحتمل لخلات فيتامين "ه" في تفشي المرض"، ووفقًا لفريق بقيادة جوان تايلور، من جهاز المخابرات الوبائية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و الوقاية.

وفي الدراسة الجديدة، ركز فريق تايلور على بيانات المرضى من ولاية مينيسوتا. في الفترة بين أغسطس ونوفمبر 2019، وتم تشخيص إصابة 96 من سكان ولاية مينيسوتان بإصابات في الرئة مرتبطة بالأبخرة من بينهم واحد وتسعون في المئة في حاجة إلى المستشفى بينما توفي ثلاثة.

وكما هو الحال في جميع أنحاء البلاد، كان المرضى عادة الشباب (متوسط العمر 21) والذكور (60٪). وتمكن فريق البحث من مقابلة 58 من المرضى قال جميعهم تقريباً (91٪) أنهم استخدموا منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على خلات فيتامين"ه "، مادة الماريجوانا الكيميائية، وتم الحصول على هذه المنتجات عادة من خارج منافذ البيع بالتجزئة المعتادة.

تم الحصول على منتجات السجائر الإلكترونية من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو "التجار" الذين تم الاتصال بهم شخصيًا أو عبر الإنترنت على حد قول من تمت مقابلتهم.