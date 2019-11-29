لأول مرة منذ 4 سنوات.. جزر الكناري تخفض أسعارها للرحلات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن السياح البريطانيين قد يكون بوسعهم التمتع بعطلة رخيصة في جزر الكناري الإسبانية حيث من المتوقع أن تُخفض الفنادق أسعارها خلال موسم الشتاء للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.

وأوضحت الصحيفة، أن الجزر تخشى من انخفاض عدد السياح بسبب انهيار شركة "توماس كوك" للخدمات السياحية بجانب تراجع عدد السياح بسبب خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال السكرتير العام للاتحاد الإسباني للفنادق والنزل رامون استاليلا، في تصريحات صحفية، إن بعض المناطق والأسواق قد تبدأ في خفض مستويات أسعارها مقارنة بالأعوام السابقة مضيفًا أن هذا قد يكون فصل الشتاء الأول منذ أربعة أعوام الذي تنخفض فيه الأسعار لجذب السياح البريطانيين.

وذكر معهد الإحصاء الوطني الإسباني، أن انخفاض أعداد السائحين أثار قلق الفنادق في ظل تراجع عدد الزوار بنسبة 4ر8 % خلال شهر سبتمبر الماضي.. ويرجع ذلك إلى أن الكثير من البريطانيين بدأوا يتجنبون قضاء العطلات في الخارج بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تزايد شعبية العطلات داخل بريطانيا.