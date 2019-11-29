قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب، من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة بالاسكالوب 1 كيس مكرونة شرائط مسلوقة في ماء مملح نصف كيلو لحمة اسكالوب شرائح نصف لتر كريمة طبخ 2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم 1 ملعقة صغيرة زنجبيل 1 ملعقة صغيرة كمون ملح فلفل أسود حسب الرغبة 1 و نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم 2 فص ثوم مهروس Advertisements 2 ملعقة كبيرة بصل مبشور 3 بصل شرائح جبنة موتزاريلا شرائح جبنة شيدر مبشورة 2 ملعقة كبيرة دقيق طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب تشوح اللحمة في الزيت على النار. يضاف البصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود والكريمة والدقيق. تخلط المكرونة مع خليط الكريمة واللحمة وتوضع في بايركس. يضاف الجبن على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.

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