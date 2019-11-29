تعتبر الكلاوي من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، نظرًا لمذاقها الخاص، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل الكلاوي، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير الكلاوي نصف كيلو كلاوي مكعبات نصف ملعقة صغيرة توابل لحمة نصف ملعقة صغيرة شطة ناعمة نصف ملعقة صغيرة توابل المروزية نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم نصف ملعقة صغيرة بابريكا عصير ليمونة أضاليا 5 فصوص ثوم مهروس 6 ملاعق كبيرة بقدونس Advertisements كزبرة مفرومة ناعم ليمونة كبيرة مخللة ملح فلفل أسود زيت زيتون زيت نباتي طريقة تحضير الكلاوي - تشوح الكلاوى فى الزيت على النار مع الثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والليمون المخلل - يقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج -يغرف ويقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة عمل الكلاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.