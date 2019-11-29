نجمات التسعينات.. ابتعدن عن التمثيل واخترن حياة مختلفة

بعد مرور يومين على واقعة انتشار صورة النجمة شيرين سيف النصر بملامح مختلفة وإنكارها ذلك، أفادت مصادر أمنية وقضائية، أن الصورة المنسوبة والمتداولة للفنانة عبر موقع "فيس بوك" تخصها، مؤكدين أن الصورة جرى التقاطها من مجهول في الأسبوع الأول من يوليو الماضي.

الصدمة التي انتابت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كانت نابعة من أن النجمة كانت تتمتع بجمال خاص من بين فنانات جيلها، حتى أنها كانت فتاة أحلام الشباب آنذاك، حيث اشتهرت بين النجمات بلون شعرها الذهبي الجذاب.

وتستعرض "هُن" أبرز نجمات جيل التسعينات.

الفنانة السورية رغدة

ظلت الفنانة السورية رغدة التي جاءت من سوريا إلى مصر حتى وقتنا هذا أيقونة للجمال، حتى أنه جرى وصفها من قِبل بعض النقاد بـ "المرأة الجميلة".

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الفنانة جيهان نصر

بالرغم من مرور أكثر من 21 عاما على اعتزال الفنانة جيهان نصر، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي "سعود الشربتلي"، إلا أنها ظهرت فبراير العام الماضي، وهي لازالت تحتفظ بجمالها، وذلك من خلال حضور عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني بمسرح في أحد المولات بالتجمع الخامس.

الفنانة شيريهان

استطاعت كذلك النجمة شيريهان أن تسيطر على الشاشة في ذلك الوقت حيث وقفت مع عمالقة الوسط الفني، وفي مقدمتهم فؤاد المهندس وفريد شوقي، حتى أنها احتكرت الفوازير بشكل خاص لفترة طويلة، ولازالت إلى يومنا هذا تحتفظ بجمالها وإطلالتها الساحرة.

الفنانة صابرين

لا يختلف اثنان على جمال الفنانة صابرين التي لُقبت بـ "القطة" لشقاوتها على الشاشة وملامحها البريئة حتى أن بعض النقاد وصفها بـ "الجذابة"، وكان آخر ظهور للنجمة خلال الأسبوع الماضي بعد خلعها للحجاب، وكانت تبدو على ملامحها أنها لازالت تحتفظ بجمالها ووجودها على الشاشة.

الفنانة إيمان الطوخي

أما الفنانة إيمان الطوخي فتميزت بالجمال الهادئ، ولعل هذه الصفة جعلتها أمام مرمى لسهام الشائعات التي ظلت تلاحقها حتى بعد اتخاذها ساترا بعيدا عن الأضواء، وقررت الاعتزال.