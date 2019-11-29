بعد شيرين سيف النصر.. فنانات تغير شكلهن بعد الاعتزال

تمتعن بجمال وملامح هادئة، أصبحن جزءًا لا يتجزأ من أحلام الشباب، منذ أن ظهرن على ساحات الشاشة، عشقناهن وأمتعونا بفنونهن، وتَشاركن لحظات الخوف والمرح والحزن والشجن، تربينا على أفلامهن، وحصلن على مكانة كبيرة في القلوب، وبعد سنوات من الإطلالات والأناقة، والابتعاد عن الفن، بدت الفنانات بإطلالات مختلفة عما ظهرن عليه من قبل، منهن من ظهرت عليها علامات التقدم في العمر، ومنهن من ظهرت أكثر أناقة أكثر من قبل، وآخرهن الفنانة شيرين سيف النصر، التي كانت محط أنظار الجميع خلال الأيام الماضية، حينما تداول عدد من الصور التي ظهرت خلالها بوزن زائد وعباءة ونظارة نظر.

ويقدم هُن خلال التقرير التالي، الفنانات اللاتي تغيرت ملامحهن بعد الابتعاد عن الفن.

السندريلا سعاد حسني

لا تزال سيرتها ودفء موهبتها، وشقاوتها وخفة دمها، في أذهان جمهورها العريض، اكتسبت حبهم ورسمت البهجة على شفاههم، فكانت رمزًا من رموز الجمال والأناقة خلال فترة تواجدها على الساحة الفنية، فكانت حلمًا من أحلام الشباب وأيقونة الجمال، إلا أن هذا الجمال تبدل حينما ظهر عليها علامات المرض وأصبحت بوزن ممتلئ وتغيرت ملامح وجهها، والتي كانت بمثابة صدمة لدى جمهورها.

زبيدة ثروت

اشتهرت بجمالها وعيونها الساحرة، أُختيرت كأجمل مراهقة، خلال مسابقة تقدمت إليها لتحتل المركز الأول، ويصل الفارق بينهما وبين المرتبة الثانية بـ 10 آلاف صوتا، وبعد نجاحها في تلك المسابقة تشجعت وتقدمت لمسابقة اختيار ملكة جمال مصر لتنال اللقب وترتدي تاج الجمال والأنوثة والسحر، عشقها الكثيرين، ولكنها ابتعدت عن عالم الفن، بعدما أُصيبت بسرطان الرئة، نتيجة شراهتها في تدخين السجائر، وحينما أطلت على الشاشة من جديد خلال تواجدها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي"عمرو الليثي"، لم يتسطع العديد التعرف عليها للتغير الكُلي في ملامحها.

زهرة العُلا

أحب الجمهور بساطتها وتلقائيتها التي اشتهرت بها إلى جانب وجهها الهادئ وملامحها الخجولة، فهي واحدة من أبرز نجمات السينما الكلاسيكية، التي كانت أغلب ما تُرشح له هي الأدوار الرومانسية التي تتألق فيها وتبرع فيها، وقررت بكامل إرادتها مع مطلع التسعينيات اعتزال هذا العالم الذي عاشت فيه لسنوات طويلة، لتستكمل ما تبقى من عمرها في عالم خالٍ من الأضواء والكاميرات.

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سميحة توفيق

قسى عليها الزمن، وترك بصماته على طلتها بشكل كبير، فكانت واحدة من فنانات الإغراء ذات الطلة الأُنثوية المميزة كان لها أُسلوبا خاصا في تناول الأدوار، مع تغير المناخ في الأعمال السينمائية قبل الطلب على مثل تلك الأدوار فلم تعد هذه النوعية تناسب العصر، ولم تعد أيضًا تلك الحركات والإيماءات تُلاقي نفس القبول، كما كان سابقا ليعزف المخرجون عنها، فظلت حبيسة بمنزلها دون أي عمل حتى أنها في أواخر أيامها كان هناك فنان يتولى الإنفاق عليها وعمل معاشا ثابتا لها حتى فتك بها المرض وتغلل داخل جسدها، ويصل بها المطاف إلى هذه الصورة الحزينة المؤلمة.

جيهان نصر

لم يغير الزمن والابتعاد عن الفن، الفنانة جيهان نصر، فظلت محتفظة بهدوءها وجمالها التي تمتعت به خلال فترة ظهورها وأعمالها السينمائية، وبعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء، ظهرت من جديد برفقة الفنانة هبة مجدي، وأبهرت الكثير برقتها واحتفاظها بأنوثتها، برفقة بناتها الثلاث خلال حضور مسرحية "الملك لير"، بعد اعتزال دام 22 عامًا، حينما اختفت عن الأنظار عام 1997، وتزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، تاركة الفن مقررة التفرغ لإدارة الشؤون المنزلية.

شيرين سيف النصر

وزن زائد وتغيير كبير في الملامح يبتعد عن الجمال الذي تميزت به الفنانة شيرين سيف النصر، هو حال الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للفنانة شيرين سيف النصر، والتي قابلته بالنفي بأن الصور تخصها، حيث ظهرت فيها بشعر قصير خفيف، مع نظارة طبية أخفت الملامح كلها، وعباءة حمراء، ووزن زائد واضح.

لكن، المفاجأة التي كشفتها اليوم، مصادر أمنية، حين أكدت أن الصور المتداولة للفنانة شيرين سيف النصر تخصها، وأنه جرى التقاطها من مجهول في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، وذلك أثناء حضورها محكمة جنوب الجيزة، للإدلاء بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به ضد صديقتها المقربة "إحسان"، التي اتهمتها فيه بسرقة مشغولات ذهبية.