للمقبلات على الزواج.. 9 نصائح لفرش شقتك بطريقة جميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تسعى فتيات كثيرات، خاصة المقبلات على الزواج، إلى الاهتمام بتجهيز وترتيب شقة الزوجية لتبدو في أبهى شكل وأكثر تنظيمًا.. لكن أغلبهن لا تعرفن قواعد تنظيم الفرش في أركان الغرف المختلفة، ولا حتى طريقة ترتيب الملابس داخل الدولاب ما يضطرهن إلى الاستعانة بخدمات إحدى السيدات المتخصصات في فرش شقق الزواج.

وتقدم لنا في السطور التالية هيام رمضان، المتخصصة في فرش وتجهيز منازل العرائس بأشكال حديثة متناسقة، مجموعة من النصائح الضرورية عند فرش الشقة لأول مرة، ومنها:

- حددي استايل ومساحة الشقة قبل البدء في أي تجهيزات، واشتري المفروشات والأطقم الضرورية فقط.

- اختاري قطع أثاث صغيرة الحجم يسهل فرشها بطريقة بسيطة، ولا تسبب ازدحامًا في شقتك.

- عليكِ عدم شراء ملابس كثيرة لتحافظي على مظهر دولابك من التكدس والازدحام.

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- ينصح باختيار مساحة المطبخ قبل شراء قطع الجهاز الخاصة بك، بحيث تكون قطع مطبخك مناسبة لمساحته.

- تجنبي وضع الكثير من الأطقم في النيش، ولا تُكدسيه فيظهر بشكل سيء.

- احرصي علي وجود فراغات بين محتويات النيش، بحيث تحصلي على مظهر منظم.

- عليكِ فرش مفروشات دولابك بشكل منظم، والابتعاد عن وضع قطع ألوان مختلفة مع بعضها.

- مفروشات وإكسسورات غرفة نومك يجب أن تتماشى مع ستايل شقتك، وكذلك نسقي بين مفروشات الغرفة والسجاد.

- غيير من طريقة وضعك للأطقم عند فرش النيش، فمثلًا: ضعي كأس بالقرب من فنجان قهوة، أو كأس على جانبه مما يضفي مظهرًا جديدًا.