هل يجوز قراء الكف والفنجان على سبيل المزاح؟.. الإفتاء تجيب

قراءة الكف والفنجان من الأشياء التي تهوها بعض النساء على سبيل المزاح، لكنها أيضًا من العادات التي ينهى عنها الإسلام.
وخلال البث المباشر الذي تجريه دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، كانت من ضمن الأسئلة التي استقبلها الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هل يجوز قراءة الكف والفنجان على سبيل المزاح؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان قائلًا: " لابد على الإنسان أن يكون متوكلا على الله، يرمي عليه همومه ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يتطلع إلى الغيب، ويتركه لله سبحانه وتعالى".
وتابع عثمان:"لا يجوز قراءة الكف أو الفنجان حتى على سبيل المزاح، وطالما أنه مزاح فلا داعٍ منه".
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