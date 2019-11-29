طريقة عمل كاب كيك بالفراولة

كاب كيك بالفراولة من الحلوى التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، نظرا لمذاقها المميز.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة سهلة وسريعة لتحضير كاب كيك بالفراولة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مقادير كاب كيك بالفراولة

لبن.

فراولة.

دقيق.

زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيض.

سكر.

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رشة ملح.

فانيليا.

كريم شانتي.

طريقة تحضير كاب كيك بالفراولة

- خلط الدقيق والملح وقطع الفراولة والبيكنج بودر.

- في وعاء منفصل، يجرى خلط الزيت والبيض والسكر والفانيليا واللبن.

- إضافة خليط اللبن إلى خليط الدقيق.

- وضع الخليط داخل قوالب الكب كيك، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180.

- تترك حتى تبرد، ثم تزين بالكريم شانتي والفراولة.