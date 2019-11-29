الامارات | «ياس مول».. عروض ترفيهية وتراثية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس مول».. عروض ترفيهية وتراثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل «ياس مول» باليوم الوطني بإطلاق باقة من العروض الترفيهية والأنشطة العائلية التفاعلية. وخلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث منه، ستزيّن ألوان العلم الوطني الإماراتي جميع أرجاء «ياس مول»، حيث تضاء بها المجسمات الخارجية التي تجمع بين أشكال الصقور والنباتات، وستزيّن الديكور الداخلي للمركز ليغدو «ياس مول» المكان الأمثل لالتقاط صور رائعة، ومشاركتها عبر تطبيق «إنستغرام» احتفالاً بالمناسبة، وسيستمتع المتسوّقون بمشاهدة العروض الأدائية المباشرة ذات الطابع الإماراتي الأصيل في «قاعة اللؤلؤة»، بما فيها رقصات «العيالة» الإماراتية التراثية، وعروض فرقة «ليوا» الغنائية. وتستمر الأجواء الترفيهية مع العروض الجوالة وعروض الشخصيات المتحركة، التي تستخدم الإيماءات لتسلية الزوار مرتدية أزياءً رائعة بألوان العلم الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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