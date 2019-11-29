الامارات | «الوفت».. خصومات على الإقامة والـ «سبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفت».. خصومات على الإقامة والـ «سبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فندق «الوفت ديرة سيتي سنتر»، بالتزامن مع اقتراب موعد اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، لمنح ضيوفه هدية مثالية تضفي مزيداً من التميز على الاحتفالات. ويتمثل عرض عطلة مناسبة العيد الوطني بخصم بنسبة 20% على الإقامة في الفندق، وبنسبة 15% على أحد علاجات سبا «دريم ووركس»، وقسيمة طعام بقيمة 48 درهماً، ما يضمن تجربة متكاملة تجدد طاقة العقل والجسم.

وتضم بقية العروض المجزية في هذه الباقة تقديم وجبة فطور كونتيننتال يومياً في مطعم «ذا كانتين»، الذي يحضّر تشكيلة من الأطباق الغنية بالمكونات والنكهات الطازجة، فضلاً عن إمكانية الوصول طوال اليوم إلى حوض السباحة «سبلاش بول»، والنادي الرياضي «ري تشارج». كما يحظى ضيوف الفندق بتجربة تسوّق ساحرة بفضل سهولة الوصول إلى «ديرة سيتي سنتر».