صور.."إسراء" تحول جذوع الأشجار إلى إكسسوارات: "لازم ألبس حاجة مختلفة"

كانت تهوى منذ نعومة أظافرها هواية الرسم، لتتولد لديها فكرة تحويل الرسومات إلى إكسسوار من جذوع الأشجار، وحين لاقت الفكرة والرسوم إعجاب المقربين منها، قررت إسراء السيد خفاجي، 23 عامًا، الطالبة بكلية طب بشري، تحويل فنها إلى مشروع تربح من خلاله، أثناء دراستها يساعدها على التفوق الدراسي.

صنعت من جذوع الشجر أشكال إكسسوار تختلف ألوانها وأشكالها، لتمضي الوقت وسط الألوان والرسوم، وصنفرة الخشب لصنع أشكال مختلفة من الإكسسوار، "حسيت إني عايزة أعمل حاجة أنا بحبها كنت دايمًا بحب ألبس إكسسوار مختلف فكرت لية مرسمش حاجات وأعمل منها إكسسوار"، وفق حديثها لـ "هُن".

تحكي "إسراء"، ابنة محافظة دُمياط، التي صارت تبحث عن جذوع الشجر في عدد من الأماكن، حتى اهتدت إلى ورشة تشتري منها: "بعد بحث طويل بقيت أشتري جِذع الشجرة وأقطعها بالحجم والمقاس المناسب، وتوفير المادة الخام كان متعب جدا في البداية".

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ساعدها مشروعها على التفوق دراسيًا وفنيًا، "جِبت مركز أول في مسابقة الرسم، وبقيت من الـ 20 الأوائل على الكُلية"، أسست صفحتها عبر "فيس بوك"، "E-ArtPhilia"، لتبدأ من خلالها نشر أعمالها الفنية إلى محافظات أخرى.

تصنع الشابة العشرينية من أفرُع الشجر إكسسوارت مختلفة، تتفاوت أسعارها من 30 إلى 60 جنيها، ويتحدد ذلك باختلاف حجم الخشب والجهد المبذول.

تتمنى "إسراء"، نجاح مشروعها ووصول اعمالها الفنية إلى نطاق واسع، "نفسي شغلي ينتشر وغرضي الأول أن الناس تعرفني".