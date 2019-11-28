جدل جديد لرضوي الشربيني: "عايز تعرف أخلاقها.. صارحها بإمكانياتك"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن هناك عددًا من الشباب والرجال أرسلوا إليها رسائل اعتراض على حديثها في إحدى الحلقات، والتي أكدت فيها أنه يجب على من يرغب في الزواج دخول بيت أهل العروسة ومقابلة أسرتها أولا، مضيفة: "ناس قالتلي طب وأنا أعرف أخلاقها إزاي، أنا عاوز أعملها اختبار أخلاق، ناس تانية قالت مش لازم نشوفها الأول تنفع زوجة المستقبل ولا لأ، فيه ناس قالت لازم نستخير ربنا الأول".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفرة": "أنا بقول للرجالة دي إنتوا عندكم حق، بس لازم تعرف البنت وأنت بتتكلم معاها قبل ما توعدها بالزواج إيه إمكانياتك، ولازم تصارحها، مش تكون واعدها بالزواج وأمك مجهزة ليك بنت خالتك عشان تتجوزها، ما أنت عارف أهلك كويس".

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رضوى الشربيني: اللي يتاخد بقوة الحب نوع من الاغتصاب"

وتابعت: "ياريت الرجالة متوعدش بنت بالزواج إلا لما يكون على قد كلمته، مش البنت تكتشف بعد 6 شهور ارتباط إنك متجوز، أو بعد سنتين من العلاقة تقولها إنك مزنوق ماديا، عرفها من الأول، قولها أنا داخل العلاقة دي أروق على نفسي وأهيص، قولها أنا بحبك وبحترمك بس مش هنكمل مع بعض للآخر، خليك واضح من البداية".

وواصلت: "يا ترى بقى في فترة الارتباط ده أخذت منها إيه بقوة الحب، اللي يتاخد بقوة الحب نوع من أنواع الاغتصاب، الراجل المحترم لما يحب يتعرف على بنت لازم يبقى في وجود بنت عمها أو بنت خالتها، يقعدوا مع بعض مثلا 5 مرات، وبعد كده يخبط على البيت ويقول لباباها عاوز أتجوز بنتك".