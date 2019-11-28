بعد رفع شعار "الكفاءة أولا".. تعيين 7 نائبات جدد بحركة المحافظين

جرى اختيار 7 نماذج مشرفة، ضمن حركة المحافظين الجدد ونوابهم، وهي خطوة جديدة لرفع شعار "الكفاءة أولًا"، لمنحها الفرصة للتعبير عن نفسها وإثبات ذاتها بدعم من الدولة التي آمنت بمكانتها وقدراتها وتميزها، ولتعزيز تمكين المرأة في المناصب المهمة دون النظر للجنس.

ففي الإسكندرية جرى اختيار جاكلين عازر، نائباً للمحافظ، وهي تخرجت من كلية الطب، وتعمل الآن مدرساً مساعداً في كلية طب جامعة الإسكندرية، وأسهمت في مشروع مكافحة الوصم، والتمييز لمرضى الإيدز، التابع للأمم المتحدة.

وفي البحيرة كان منصب النائب من نصيب هند محمد أحمد عبدالحليم، الحاصلة على ماجستير الحقوق، من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الآن كمدير تنفيذي بوكالة دعائية، وتطوعت في الكثير من المشروعات التابعة للأمم المتحدة.

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أما عن محافظة جنوب سيناء، فتقلدت إيناس سمير محمد حافظ، منصب النائب، نظراً لكفاءتها وتميزها، فهي تعمل الآن معيدة بقسم الهندسة المعمارية بأكاديمية الشروق، بعد حصولها على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 2010، وماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2015، وشاركت في العديد من المشاريع للقضاء على العشوائيات أثناء عملها في هيئة التخطيط العمراني.

إضافة إلى تعيين غادة يحيى نائباً لمحافظ أسوان، وجيهان عبدالمنعم نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ودينا الدسوقي نائباً لمحافظة مطروح، ولبنى عبدالعزيز نائباً لمحافظ الشرقية، وكانت تشغل منصب مدير الإدارة الهندسية المركزية بديوان عام المحافظة، وأشرفت على العديد من المشاريع القومية التي حققت نجاحاً في المحافظة.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن هذا ما وعد به الرئيس السيسى للشباب، وخاصة المرأة، بإتاحة الفرصة لتمكينهن، لافتة إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح بعد منحهن مناصب مرموقة وليست هامشية في مختلف المجالات: "هناك العديد من السيدات لديهن رؤية واعية ووطنية وعطاء فياض للوطن"، معتبرة أن تقلُّد 7 سيدات مناصب نواب المحافظين إنجاز جديد انطلق منذ عام 2017، والذي كان يحمل اسم المرأة، وأحدث نهضة حقيقية على جميع المستويات، وجعل ملف المرأة محط أنظار واهتمام الجميع: "نتمنى نشوفها رئيس وزراء وفي مجلس الدولة ويكون عندنا أكتر من محافظة، مش واحدة بس".