عقب خلعها الحجاب.. منشدة "طيور الجنة" وجه دعائي لمنتجات تجميل شهيرة

عقب قرار المنشدة الدينية ومطربة قناة "طيور الجنة" أمينة كرم بالتخلي عن الحجاب، اختارتها علامة تجارية شهيرة في مجال أدوات التجميل والعطور، لتصبح وجه دعائي لها.

وظهرت "أمينة" بقفطان مغربي قاتم اللون، والذي تميز بأنه فضفاض، ومزين بنقوش ذهبية، إضافة إلى ارتدائها تاج لامع، في الصورة الدعائية للعلامة التجارية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل المنشور الدعائي، عبر الصفحة الرسمية للعلامة التجارية عبر "إنستجرام"، لتتنوع ردود الأفعال بين المعجب والمعارض لخلعها الحجاب، ومن أبرز التعليقات: "ليه عملتي كده.. و"أحب ذلك"، و"جميلة".

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منشدة "طيور الجنة" تخلع الحجاب

في 27 سبتمبر الماضي، فاجأت "أمينة" متابعيها بقرار التخلي عن الحجاب، من خلال نشرها عدة صور لها بشعر أسود طويل، وفستان أبيض طويل وفضفاض ومزين بالنقوش، خلال مشاركتها في احتفالية إنتاج عطور بمول شهير بالمغرب، معلقة: "مساء الخير عليكم.. حبيت نشارك معاكم صور من بين أجمل لحظات فحياتي.. شكرا بزاف لحبكم ودعمكم ليا"، ثم أغلقت التعليقات.

وتأتي تلك الخطوة، عقب تعمدها ارتداء "إيشاربات" تظهر غرتها وخصلات من شعرها، ما اعتبره البعض "خطوة تمهيدية" للتخلي نهائيا عن الحجاب.