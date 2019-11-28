صور.. القصة الكاملة لخلع نجمة "طيور الجنة" الحجاب: "زعلتينا يا أمينة"

لا تزال ردود الأفعال مستمرة على قرار المنشدة الدينية ومطربة قناة "طيور الجنة" أمينة كرم، بالتخلي عن الحجاب نهائيا، مشاركة جمهورها بمواد مصورة مختلفة من حياتها اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

قرار خلع أمينة كرم الحجاب

في 27 سبتمبر الماضي، فاجأت "أمينة" متابعيها بقرار التخلي عن الحجاب، من خلال نشرها عدة صور لها بشعر أسود طويل، وفستان أبيض طويل وفضفاض ومزين بالنقوش، خلال مشاركتها في احتفالية إنتاج عطور بمول شهير بالمغرب، معلقة: "مساء الخير عليكم.. حبيت نشارك معاكم صور من بين أجمل لحظات فحياتي.. شكرا بزاف لحبكم ودعمكم ليا"، ثم أغلقت التعليقات.

وتأتي تلك الخطوة، عقب تعمدها ارتداء "إيشاربات" تظهر غرتها وخصلات من شعرها، ما اعتبره البعض "خطوة تمهيدية" للتخلى نهائيا عن الحجاب.

Advertisements

ردود فعل متباينة بعد خلع مطربة "طيور الجنة" حجابها

وعلى الرغم من إغلاق مطربة "طيور الجنة" التعليقات، إلا أن متابعيها الذين يتجاوزون الـ 600 ألف شخص، علقوا على قرارها الخاص بالحجاب، على المواد المصورة الجديدة لها، لتتنوع ردود الأفعال بين المنتقد والداعم لها، ومن أبرزها: "زعلتينا يا أمينة.. كنتي زي القمر بالحجاب"، و"الله يردك للحجاب"، و"جميلة في كل أحوالك"، و"دعوا الخلق للخالق يا جماعة"، و"ليه كده بجد.. كنتي أميرة بحجابك".

أزياء المنشدة الشابة بعد خلع الحجاب

وعلى الرغم من تخلي "أمينة" عن الحجاب، إلا أنها ما تزال محتفظة بارتداء "أزياء محتشمة" غير قصيرة أو مكشوفة، خلال مشاركة متابعيها يوميتها خلال سفرها أو تنزها، أو إعلانها عن منتجات تجميلية مختلفة.

وتنوعت أزيائها بين "القفطان المغربي" بتصميماته المختلفة، والإطلالات الكاجوال متعددة الألوان، وفستانين "مودرن".