الذهب والماس...مزيج يشعّ أناقة ورقي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - لطالما استطاعت قطع المجوهرات أن تلفت أنظار الجميع إليها سواء كانت على واجهات المحلات أو في أيدي السيدات الأنيقات، اللواتي لا يتوانين للحظة عن انتقاء أجمل وأفخم هذه القطع.
وعلى اعتبار أن المزج بين الأحجار الكريمة والذهب كان مفضللاً لدى الجميع، بقيت القطع التي امتزج فيها الذهب مع أحجار ألماس فاخرة، أكثر القطع تميزاً وأكثرها اختياراً من مختلف السيدات، فقد حافظ هذا المزيج على مكانته في عالم المجوهرات.
ولأن إطلالاتك الرسمية تحتاج إلى عناية وانتباه، قدمت أفخم دور المجوهرات العالمية لشتاء 2020 عقود من الذهب مرصعة بأجمل وأبهى حبّات الماس، لتظهري بإطلالة تخطف الأنظار.
عقد من Miu Miu
لا يمكن أن نذكر العقود الذهبية المرصعة بالماس من دون أن تقع أنظارنا على هذا العقد الجذاب واللافت من Miu Miu.
تصميمه الفاخر وترصيعه الكثيف، يكفي لأن يمنحك إطلالة تلفت الأنظار خاصة وأنه جاء مرصعاً بأحجار الماس المتفاوتة الأحجام في مختلف أجزائه، في حين ما ميزه وأعطاه الجاذبية هي الحلقة الدائرية المتدلية منه والتي جاءت من الذهب الأصفر اللامع.
عقد من Piaget
بالطبع ستختارين هذا الشتاء الذهب الوردي، على اعتبار أنه واحد من أهم الصيحات لهذا الموسم، فقد رأيناه في مجموعات أفخم دور المجوهرات العالمية.
ولكي نقدم لك المساعدة، اخترنا هذا العقد اللافت من Piaget والذي جاء من الذهب الوردي بتصميم ناعم جداً يليق بمختلف الأوقات.
رُصع هذا العقد بأحجار الألماس الصغيرة الحجم، حيث لم تظهر بشكل كبير كما رأيناها في عقود أخرى.
عقد من Isabel Marant
لطالما لفت نظرنا تصميم الهلال في قطع المجوهرات، خاصة وأنه أصبح يستخدم في أغلب القطع، حيث لا يمكن أن تمر مجموعة مجوهرات لأي دار فاخرة من دون حضور هذ التصميم.
وعلى هذا الأساس قدمت Isabel Marant عقداً فاخراً من الذهب ومرصع بالألماس بتصميم هلال، حيث جاء فيه هلالين متلاصقين ببعضهما البعض أحدهما أصغر من الآخر، وثم يتدلى هلال كبير الحجم بشكل مميز ولافت على الرقبة لكي يمنحك إطلالة فاخرة.
مجوهرات آخر موضة لا غنى عنها في الخريف والشتاء
عقود ذهب وردي ناعمة للعمل
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