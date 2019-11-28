ريهام سعيد تنشر فيديو لطفل على الفراش: "بقيت كويس.. شكرا يا ماما ريهام"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر به طفل صغير على فراش المرض، يشكرها، بعد أن سهلت سفره ليجري عملية جراحية ما، وعلقت على الفيديو قائلة: "ألف ألف سلامة يا حبيبي عليك، وحمد لله على سلامتك، ترجع بالسلامة، أرجو الدعاء".

وقال الطفل في الفيديو: "أنا عملت العملية، وبقيت كويس، وماما ريهام هي السبب في إن أنا آجي هنا عشان أعمل العملية، فأنا بشكرها، ونفسي أشوفها في المطار عشان ربنا بيحبنا وبيحبها".

وتفاعل العديد من متابعي ريهام سعيد مع الفيديو، حيث تمنوا الشفاء العاجل للطفل ودعوا له بالصحة.