صور.. شيماء سيف للسقا: "بحبك أوي يا أبو الجدعنة"

حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها بصحبة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد السقا في الصور وهو يحتضنها وبأسلوبها الفكاهي، علقت: "كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك لحد ماقابلتك وعرفت أنك فعلا تستاهل الحب ده كله، وزيادة كمان لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ويكتب لك النجاح في كل أعمالك، بحبك أوى يا أبو الجدعنة".

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وكانت لاحقت بالفنانة شيماء سيف، إشاعات حول إصابتها بالسرطان، بحسب ما جاء في "برومو"، حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي".

وقالت "سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور "انستجرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة".

وأضافت الفنانة الكوميدية: "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد".