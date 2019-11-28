"بنخرج عن المألوف علشان نحس بتحسن".. بسمة وهبي بـ"ميكاج غريب"

نشر الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمكياج مختلف، قائلة: "أحيانًا بنحتاج نخرج عن المألوف عشان نشعر بتحسن"، حيث ظهرت بـ"ميك أب" صارخ، ورسمت على وجهها حروفا غريبة الشكل.
أثار المكياج المختلف تفاعل العديد من متابعي وهبة مع الصورة وتساؤلاتهم حول اعتمادتها هذا المكياج، وعلق أحدهم واصفا الحروف بـ"تعويذة"، فيما تساءلت أخرى: "دي طلاسم؟".
جدير بالذكر أنه بعد عدة مواسم جريئة أثارت الكثير من الجدل، تم إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في موسمه الثالث، الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" وتكشف من خلاله أسرار وخبايا المشاهير والفنانين على مدار 60 دقيقة.
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