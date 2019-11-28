إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء: "إن شاء الله أكون قد المسؤولية"

استطاعت شغل مناصب مختلفة رغم صغر سنها، تمكنت من إثبات قدرتها على الاختلاف والإبداع منذ تخرجها من قسم الهندسة المعمارية عام 2010، حتى تقلدها منصب نائب محافظ جنوب سيناء.

لم تتوقع المهندسة إيناس سمير، 31 عامًا، تقلد هذا المنصب، تقول أثناء حديثها لـ "الوطن"، "سعيدة جدا إني كنت أهل ثقة، وبتمكين الشباب والمرأة، وأتمنى إن شاء الله أكون قد المسؤولية".

حرصت بعد حصولها على الماجستير من جامعة حلوان عن موضوعها إدارة أصول الدولة المصرية، الدخول في العديد من المشروعات دون التفكير في أي مرحلة أنها يمكن أن تتقلد هذا المنصب.

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شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية كباحث ومساعد خبير هيئة تخطيط عمراني، وعملت في مشروع جنوب مصر، وعملت في بعض البرامج الخاصة بالعشوائيات مثل مشروع تطوير منطقة بطن البقرة، وعزبة أبو قرن، كما تعاونت مع جهاز مدينة الشروق لتدريب المهندسين، وحصلت على دبلومة إدارة مشروعات من الجامعة الأمريكية عام 2012.

لم تتوقع "إيناس"، وهي أم لطفلتين، تقلدها هذا المنصب، وهدفها في المرحلة المقبلة بناء الإنسان من خلال الصحة والتعليم والرياضة، وتفعيل المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة.