منى المنصوري تعرض أزياء جديدة في أسبوع "تيفاني فاشون"في دبي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من أسبوع "تيفانى فاشون ويك باريس" في دبي، ، بعد دورة أولى ناجحة عقدت في أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة أشهر استايلش للأزياء الفرنسي كوكو، والمصمم الأمريكية تيفاني، المديرة التنفذية وصاحبة الفكرة.

وقالت المصممة العالمية الإماراتية منى المنصوري، إنها تقدم خلال هذه الفعالية الكبيرة عرضا من 20 قطعة، يتضمن فستان حنة ملكي ومجموعة من فساتين الزفاف والسهرة.

وأضافت المنصوري، في تصريحات صحفية، أنها استخدمت أقمشة فاخرة جدا من الدانتيل الفرنسي والتافتا والأورجانزا الإيطالي الطبيعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت بشكل كبير على التطريزات والشوارفسكي، "لأنها أبرز ما يميز كل الكوليكشنات التي تقدمها"، حد قولها.

وأشارت إلى أنها اختارت 4 ألوان لفساتين السهرة، هي درجات البينك مع الأولد روز، والأحمر وهو لون حيادي يعتمد فى كل عروض الأزياء، إضافة إلى استخدام اللون الرمادي بجميع درجاته.

بالنسبة لفستان الزفاف، أكدت المنصوري أنها اعتمدت على لون جديد لأن "أي عرض أزياء لا بد أن يتميز بشيء جديد سواء في الأقمشة أو الرسوم والنقوش والتطريزات"، منوهة بأنها مزجت في فستان الزفاف بين اللونين العاجي والأبيض اللؤلؤي.

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