الكرز على رأس القائمة.. 7 فواكه حمراء تقوي المناعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تتميز الفواكه الحمراء، بإمداد الجسم بالعديد من الفوائد، وتعزز جهاز المناعة، وتحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبزر الفواكه الحمراء المفيدة للجسم، وفقًا لموقعي "Webmd"، و"Medicalnewstoday".

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