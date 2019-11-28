دراسة: العنف المنزلي يجعل الأمهات يُنجبن أطفالا ذكاؤهم منخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

أفادت دراسة طبية بأن الأمهات اللاتي يتعرضن للاعتداء والعنف المنزلي خلال فترة الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل يزيد احتمال إصابة أبنائهن بضعف الذكاء.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث الطبية، العلاقة بين العنف المنزلي وذكاء الطفل في 8 سنوات، باستخدام 3997 زوجًا من الأم وطفلها مع قياس العنف المنزلي الجسدي والعاطفي منذ الحمل وحتى سن الثامنة، كما تم قياس ذكاء الأطفال في ثماني سنوات باستخدام اختبار الذكاء القياسي لوشلر.

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وأوضحت الدراسة، أن نسبة الذكاء المنخفض ترتفع إلى 34.6 % إذا تعرضت الأم للعنف العائلي بشكل متكرر.

وقالت الدكتوة كاثرين أبيل بالجامعة البريطانية: "إننا نعرف أن واحدة من كل أربع نساء في سن 16 وما فوق في بريطانيا وويلز ستتعرض للعنف المنزلي في حياتهن، وأن أطفالهن معرضون بشكل أكبر لخطر المشاكل الجسدية والاجتماعية والسلوكية".

ووجد الباحثون أن الأطفال لأمهات يعانين بشكل متكرر من العنف المنزلي خلال فترة الحمل وخلال السنوات الست الأولى من عمر أطفالهن يكونون أكثر عرضة بثلاثة أضعاف في معدل الذكاء المنخفض عند 8 سنوات من العمر.