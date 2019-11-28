لن تعرفها.. “شاهد” صورة صادمة لشيرين سيف النصر التقطت لها خلسة تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول صور صادمة من وجهة نظر النشطاء للفنانة شيرين سيف النصر، بسبب تغير ملامحها بشكل كامل الأمر الذي دفع بعض التقارير الصحفية في كشف ملابسات القصة.

وأطلت شيرين سيف النصر بعباءة كشفت زيادة وزنها اللافتة مع وضعها لنظارة طبية، فبدت مختلفة تماماً عن الصورة التي عرفها بها الجمهور مما أحدث صدمة.

وتساءل النشطاء هل تغيرت حقاً بهذه الطريقة أم أن هذه اللقطات ملفقة؟ وبعد حالة جدل خرجت مصادر وكشفت الحقيقة كاملة.

وأكدت مصادر أن صور شيرين سيف النصر تم التقاطها على يد شقيقة صديقتها التي وجهت لها اتهام صريح بسرقتها وحكم عليها بالحبس عامين نتيجة فعلتها.

وأوضحت أنه تم الانتقام من شيرين سيف النصر من خلال نشر هذه الصور في هذا التوقيت تحديداً، من أجل إحراجها وكسر الصورة الموجودة في مخيلة الجمهور عنها.

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وعن رد فعل شيرين سيف النصر بعد نشر صورها التي أحدث ضجة، أضافت المصادر أنها تمر بحالة ضيق شديدة وتلتزم منزلها، كما أنها تنوي السفر إلى أمريكا من أجل إجراء عملية جراحية.

وإنكار الفنانة شيرين سيف النصر، بأنها ليست السيدة التي صاحبة الصور، ثم إثبات المصادر الأمنية بأن الصور تخصها، يرجع لأسباب نفسية مختلفة حللها أطباء نفسيون إلى “داء الشهرة”.

رأى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بأن الفنانين عادة ما يصابون بداء الشهرة، الذي يجعلهم يحافظون على مظهرهم وجمالهم أمام الجمهور، موضحًا في حديثه لـ”هن”، بأن يتجنبوا أي ما يقلل من رصيدهم في قلوب محبيهم.

واستشهد “فرويز” بأن الفنانة ليلى مراد، حينما قررت اعتزال الفن قررت الابتعاد عن الإعلام حفاظًا على صورتها أمام الجمهور، متابعًا بأن الحل الأنسب للفنانة شيرين سيف النصر، عدم التعليق حتى لا تفتح مجالا جديدا للحديث من جديد عن تغيير ملامحها.