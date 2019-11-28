بعد وفاة شقيقتها.. فيفي عبده تنشر صورة وتعلق: "وحشتوني"

بصورة لها من أحدث جلسة تصوير أجرتها منذ أسابيع، وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عقب أيام من وفاة شقيقتها، بعد صراع طويل من مرض السرطان.

وكتبت "فيفي": "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا.. وحشتوني.. بحبكم"، مرفقة صورتها بأزياء سوداء كلاسيكية، غير منقوشة، مع قبعة صغيرة الحجم، معتمدة على مكياج "بسيط"، التي أجرتها خلال حوارها مع النسخة العربية من مجلة "فوج".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 13 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وحشتينا يا فوفة"، و"لسه فرفوشة رغم حالة الوفاة"، و"دايما منورة السوشيال ميديا".

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وحرص عدد من الفنانين وخبراء التجميل على التعليق، على رأسهم الفنانة شيماء سيف، التي كتبت: "يا صباح السكر والعسل".

يشار إلى أن فيفي عبده أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" وفاة شقيقتها فجر الجمعة الماضية، فنشرت صورة شقيقتها وعلقت عليها: "إن لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشاركت متابعيها، بتسجيل صوتي لها، تضمن اعتذارها عن الاختفاء وعدم الرد على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها، وأوضحت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، فهي كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، وذلك داخل المستشفى.

وذكرت "فيفي" في التسجيل الصوتي: "أنا طبعا آسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدًا.. مش عارفه أقول ايه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب اجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين".