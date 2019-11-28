"أنا مش طبيعية".. كيف واجه الأب طليقته قاتلة ابنتها بـ"الفيل الأزرق"؟

"أيوة قتلتها.. أنت عارف إني مش طبيعية"، بتلك الكلمات المجردة من جميع مشاعر الأمومة، قالتها الصيدلانية "ياسمين"، حينما واجهها طليقها محمود عبدالله، بقتل ابنتهما "كاميليا"، الطفلة ذات الـ6 سنوات، والمثبت وفاتها نتيجة تناول حبوب "الفيل الأزرق" تحقيقات النيابة.

واعترفت الصيدلانية المتهمة بقتل طفلتها في النزهة، بعقاقير"الفيل الأزرق" بجريمتها، وذلك بعد فشل محاولتها التنصل منها أمام المباحث، مدعية أنَّ صغيرتها تناولت العصير الخاص بها بالخطأ، وأنَّها اعتادت تناول العقاقير المهدئة، بسبب معاناتها من الاكتئاب، نظرًا لوجود خلافات بينها وبين طليقها على حضانة طفلتها الوحيدة "كامليا".

"بنتي قعدت في غيبوبة 4 أيام قبل ما تموت، ووقتها لقيت سنانها كلها متكسرة.. معرفش عملت فيها إيه".. هذه تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "كاميليا"، رواها والدها، خلال حديثه مع "الوطن".

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وخلال التحقيقات ومحاصرة المتهمة بأدلة الاتهام، انهارت واعترفت بقتلها الطفلة، "أيوة قتلتها عشان زهقت من حياتي"، ثم أخذت تردد كلمات غير مفهومة، وتبين من التحقيقات أنَّ المتهمة لها تاريخ في المرض النفسي، وجرى إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية.

وكلفت النيابة المستشفى، بإعداد تقريرًا حول حالتها خلال 40 يومًا، وموافاة النيابة بنتائجه.