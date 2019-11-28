لايف ستايل

طرق تحضير تتبيلة اللحوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

دائما ما تبحث السيدات عن تدبيله جديدة للحوم بأنواعها ولذلك لتقديم أطباق شهية ومتنوعة، وتقدم "هُن" أنواع التتبيل للشيف أميرة شنب.

التتبيلة الهندي

تقدم التتبيلة الهندي الحارة الغنية بالطعم والرائحة كل هذا بمكونات بسيطة، يفضل أن تستخدم مع الدواجن.

مقادير التتبيلة الهندي

1a15e68a99.jpg

زبادي

كاري

صلصة طماطم

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

جنزبيل بودرة

عسل أبيض

زيت

ملح

فلفل

التتبيلة الترياكي

بطعم حلو ومذاق سكري تحضر التتبيلة الترياكي للحفاظ على الطعم السويت آند ساور للحوم الحمراء والبيضاء.

مقادير التتبيلة الترياكي

سمسم

ملعقة كبيرة نشا

ريع كوب صويا صوص

نصف كوب ماء

4 ملعقة كبيرة عسل أبيض

فص ثوم مفروم

كلعقة كبيرة جنزبيل فريش مفروم

Advertisements

ملعقة كبيرة خل أبيض

التتبيلة الأسيوي

بمذاق حاد تعتمد التتبيلة الأسيوية على الزنجبيل ومكونات خاصة تدمج بين الحلو والحامض، يمكن استخدام التتبيلة الأسيوي مع اللحوم الحمراء وكافة أنواع الدواجن بما فيها الحمام والسمان.

 مقادير التتبيلة الأسيوي

dd5c8b1d7f.jpg

صويا صوص

وستر شاير صوص

خل تفاح

عسل أبيض

ثوم مفروم

جنزبيل مفروم

التتبيلة المصري

بالطماطم والعسل والبهارات تحضر التتبيلة بالطريقة المصرية للحفاظ على طعم وشكل المشويات.

مقادير التتبيلة المصري

بصل

طماطم

ثوم

زعتر

ملح

فلفل

قرفة مطحونة

حبهان بودرة

مستكة

زوماري

زيت

مستردة

عسل أبيض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق تحضير تتبيلة اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا