ربط الأحداث بالعواطف.. خبراء يوضحون كيف يمكنك علاج النسيان

بسبب ضغوط الحياة، قد يتعرض البعض لنوبات من فقدان القدرة على تذكر الأشياء، وهو الأمر الذي قد تصيبهم بالهلع من توابع ذلك، بأن يفقدوا الذاكرة، إلا أن مركز "ويك فورست بابتيست" الطبي، في كارولينا، نفى حدوث ذلك.

وأرجع أطباء المركز الطبي، أسباب عدم تذكر الشخص للأشياء، إلى عدم إيلائه اهتماماً كافياً بالأمر، مؤكدين أن الاهتمام والذاكرة يرتبطان بشكل وثيق فيما بينهما.

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ونجح "ويك فورست"، في أول تجربة على الإطلاق لجراحة تنقل نبضات كهربائية إلى مركز ذاكرة دماغ الإنسان، الأمر الذي أدى إلى تعزيز ذاكرة المشاركين بنسبة 37%.

وأكد الخبراء بالمركز الطبي، أنه لا توجد "ذاكرة سيئة" أو "ذاكرة جيدة"، حيث يعود الأمر إلى الشخص نفسه، واهتمامه بالأمر أو توازي حالة ما مع عواطفه.

ووضع الخبراء أمثلة على ذلك، ومنها عندما يتخرج الشخص في الجامعة وأثناء حفل التخرج يكون في فرحة عارمة، لذلك لن ينسى هذا الموقف أبداً، كما أن فقدان شخص عزيز يرافقه شعور بالحزن، الأمر الذي يؤدي إلى تذكر اليوم والساعة بشكل دقيق، وذلك نقلًا عن موقع "العربية".

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من فقدان تذكر الأشياء، بضرورة ربط الشيء الذي تريد عدم نسيانه بعاطفة ما (حزن، فرح، غضب، إلخ) بالإضافة لحيلة أخرى وهي إعطاء الأمر أهمية وتركيز.