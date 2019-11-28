احذر.. 6 أخطاء نقع فيها يوميا قد تسبب فقدان السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

تعتبر حاسة السمع من أهم الحواس لدى الإنسان وتحتاج إلى عناية خاصة بها، مع تجنب عادات كثيرة نفعلها دون قصد تؤثر على صحتها.

الدكتور سمير فتحي الأشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن الحنجرة بمستشفي جامعة القاهرة سابقًا، يُعدد لنا أهم الأخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة وسلامة الأذن موضحًا أهم النصائح لتفادي الإصابة بالآلأمها:

- الضرب الشديد

يؤدي الضرب بشدة على الأذن إلى حدوث تجمع دموي يتسبب في التهابات ونزيف بالأذن وضعف طبلة الأذن.

- العبث في الأذن:

نتيجة لوجود فطر عُش الغراب الذي يسبب شعورًا بالحكة وانسداد وألم داخل الأذن يستمر حوالى 48 ساعة حتى استجابة الدواء، ويواجه مريض السكر في هذه الحالة مشكلة كبيرة تستدعي زيارة الطبيب.

- إدخال أجسام غريبة أثناء تنظيف الأذن:

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام أجسام غريبة أثناء تنظيف الأذن "مثل بنس الشعر أو أعواد الكبريت أو سلاكة الأذن" للمحافظة على نظافتها فتؤدي إلى تمزق طبلة الأذن، وضعف السمع والعدوى.

- دخول الحشرات إلي الأذن:

دخول حشرة (نملة أو ناموس) للأذن يسبب مشاكل خطيرة نظرًا لصعوبة رؤيتها داخل الأذن، ما تسبب قلة السمع بشكل جيد وألم شديد في الأذن.. ويمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال التوجه للطبيب المختص.

- ارتداء سماعات الأذن يوميًا بصوت مرتفع:

Advertisements

تشكل هذه العادة خطرًا كبيرًا على الأذن، وقد يتسبب ذلك في فقد السمع وحدوث اضطراب لعصب الأذن ما يؤثر على المخ بشكل سلبي.

- وضع الجلسرين والماء في الأذن:

يعتقد البعض أن تنظيف الأذن وإزالة الشمع منها يكون باستخدام الجلسرين أو الماء لكن ذلك خطأ.. لأنه يسبب بكتيريا والتهابات وينعش فطر عش الغراب الذي يسبب آلالام الأذن.

- سدادات الأذن:

يلجأ إليها المسافرين أثناء السفر لتجنب التعرض للأصوات الخارجية المرتفعة، وللنوم الهادئ، وقد تتسبب في حدوث الحساسية والعدوى نتيجة لكثرة استخدامها، لذلك احرصوا على تغييرها يوميًا.

أهم النصائح لتفادي الإصابة بآلالام الأذن:

- عدم العبث في الأذن.

- عدم وضع الماء الدافئ والليمون والجلسرين بها جميعها اعتقادات خاطئة وتضر الأذن.

- تجنب الأصوات المرتفعة مثل سماعات الأذن والراديو.

- تجنب الضرب الشديد على الأذن.

- الذهاب للطبيب المختص لإجراء الفحص الدوري للاطمئنان.