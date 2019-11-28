ماذا تفعل ثمرة موز إذا تناولها شخص متوتر نفسيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قال الدكتور إنجو فروبوزه، إن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة؛ ويرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر. ولتجنب هذه المخاطر الصحية ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس. كما يعد المغنيسيوم سلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة موز. ومن المهم أيضا تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان بحيث لا يكون إيقاعه محموما.

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