البلوفر يزهو بالأزرق الثلجي هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يزهو البلوفر باللون الأزرق الثلجي في شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Max Mara وStella McCartney وMiu Miu وLoewe وDorothee Schumacher.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الأزرق الثلجي يحتفي بالشتاء؛ حيث يستلهم لون البحيرات المتجمدة في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه يضفي على المظهر لمسة جاذبية تشع إشراقًا وبهجة لكسر كآبة أجواء الشتاء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البلوفر المزدان بالأزرق الثلجي يتألق هذا الموسم ببعض التفاصيل اللافتة للأنظار مثل الأكمام المنتفخة والكرانيش، التي تزين الرقبة أو الصدر.

ويمكن تنسيق البلوفر المزدان بالأزرق الثلجي مع سروال جينز أو سروال قماشي أو تنورة جلد.