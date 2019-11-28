أزياء غير متماثلة لإطلالة مشاكسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - هي من إحدى أبرز الصيحات التي برزت في موسم خريف وشتاء 2019-2020. صيحة الأزياء غير المتماثلة حملت معها دعوة إلى إطلالات مشاكسة وجريئة ستتألقين بها في الموسم المقبل.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MONSE , JACQUEMUS , FRANCESCO RUSSO, WANDLER ,NATASHA ZINKO , LE MOKI ,MAGDA BUTRYM, ULTRACHIC , IRIE ,8PM , MOUCHE, EK THONGPRASERT, CHRISTOPHER KANE

اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة جيليه باللون الأسود. السعر 2267$

سروال قصير. السعر 1380$

كلاهما من Monse

نظارات شمسية من Jacquemus. السعر 390$

حذاء من Francesco Russo. السعر 883$

توب مصنوعة من الصوف. السعر 1380$

تنورة مزيّنة بالمربّعات. السعر 1907$

كلاهما من Monse

حقيبة من Wandler. السعر 1147$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1410$

أزياء تزيد من مرح إطلالاتك هذا الشهر فستان من Natasha Zinko. السعر 1060$

حقيبة من Le Moki. السعر 424$

Advertisements سروال من الجينز. السعر 900$

سترة باللون الأسود. السعر 2387$

كلاهما من Monse

عقد من Magda Butrym. السعر 1060$

حذاء من Francesco Russo. السعر 773$

قماش التويد يزيد من فخامة أزيائك تنورة من Ultrachic. السعر 576$

قميص من IRIE. السعر 411$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1410$

سروال من 8PM. السعر 331$

توب من Ultrachic. السعر 291$

سترة من Mouche. السعر 596$

7 تنسيقات بنقشات الزهور لإطلالة منعشة في الشتاء تنورة من Jacquemus. السعر 867$

توب من Magda Butrym. السعر 1310$

عقد من EK Thongprasert. السعر 810$

نظارات شمسية من Christopher Kane. السعر 597$ صيحة المربّعات Fashion Plaids

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