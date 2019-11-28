الجاكيت الكاجوال لإطلالة لافتة هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الإطلالات الشتوية تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير الشاب الذي يرغب بالتأكيد بالظهور بأجمل صورة ويواكب في الوقت نفسه آخر الصيحات العالمية للموضة، سواء بالأزياء أو الأحذية أو قطع الاكسسوارات الأنيقة.

وبالطبع في الإطلالات الشتوية للدفء دوراً كبيراً، فمن الضروري أن تجمع الإطلالة بين الأناقة والدفء في الوقت نفسه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجواكيت الشتوية التي لطالما اعتمد الشباب فيها أسلوب المعاطف.

جاكيت كاجوال لإطلالة رياصية أنيقة من Gucci



لكن لشتاء 2020، عليك أن تشيح بنظرك عن المعاطف وتأخذ نظرة على الجواكيت الكاجوال التي أبهرتنا دور الأزياء العالمية بتقديمها بأساليب وتصاميم متنوعة ومختلفة ترضي كافة الأذواق.



جاكيت من Saint Laurent

جاكيت كاجوال باللون البني الفاتح من Saint Laurent



استطاع هذا الجاكيت الأنيق من Saint Laurent بلونه البني الفاتح الذي أصبح معروف بأنه ترند لشتاء 2020، أن يلفت أنظارنا بشدة، خاصة وأن تصميمه جاء مريح وعملي يناسب الإطلالات الكاجوال العصرية.

فقد صُنع من قماش "الشامواه" الشتوي بإمتياز مع قبة من الفرو البني التي بالطبع ستمنحك الدفء المطلوب بالإضافة إلى الأناقة.



جاكيت من Dolce & Gabbana

جاكيت كاجوال باللون الأسود الفخم مع نقشة ذهبية من Dolce and Gabbana



لا تكتفي دار Dolce & Gabbana من تقديم القطع المميزة والتي لطالما أبهرت الجميع بألوانها وتصاميمها ونقشاتها، مثل هذ الجاكيت الكاجوال المميز ذو اللون الأسود الفخم الذي يليق بكافة ألوان الملابس الشتوية.

واختارت دار Dolce & Gabbana أن تزين هذا الجاكيت بنقشة ذهبية اللون في الأمام وهي عبارة عن شعار الدار المميز الذي نراه على أغلب قطعها.



جاكيت من Prada

جاكيت كاجوال بتصميم مميز مع فرو أسود من Prada



على الرغم من أن البعض يبتعد عن الألوان الفاتحة في الشتاء على اعتبار أنها لا تناسب الفصل، إلّا أن اللون الرمادي لا ينطبق عليه هذا الأمر كونه من الألوان الرجالية المميزة شتاء وصيفاً.

ولذا أبهرتنا دار Prada بتقديم جاكيت عصري وكاجوال باللون الرمادي الفاتح، تميّز بأجيابه الضخمة وبالسحابات الفضية اللون، لكن ما أعطاه جاذبية حقاً هو الفرو الأسود الذي وضع على قبّة الجاكيت لكي يمنح الشاب الدفئ والأناقة معاً.

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