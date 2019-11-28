“كل سنة وإحنا في حضنك”.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يثير غضباً واسعاً باحتفاله بعيد ميلاد بوسي الـ”66″!

ظهر رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لأول مرة بعد عزاء شقيقه، في عيد ميلاد الفنانة بوسي، الـ 66.

وفوجئ رواد مواقع التواصل بظهور رامي بركات، شقيق الراحل هيثم زكي، حيث لم يمر وقت طويل على رحيله، ما دفع البعض لاستنكار هذه اللافتة منه.

وجاءت التعليقات كالآتي: “ده أنا لسه زعلانة على أخوك وأنت قاعد جايب تورتة وجاتوه وبتاكل”،” نهار أسود ده أخوه لسه معداش عليه الأربعين وده رايح أعياد ميلاد”،” إللي بيموت بيقطع بنفسه فقط لا إله إلا الله”.

وقد نشرت سارة نور الشريف، ابنة الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا من عيد ميلاد والدتها، وهي برفقة مجموعة من الأصدقاء والأقارب، وعلى رأسهم الفنانة المعتزلة نورا، والإعلامية بوسي شلبي، ورامي بركات.

وعلقت سارة على الصور، قائلة: “كل سنة وانتي جميلة كل سنة وإحنا في حضنك وانتي أجمل فنانة متألقة وبصحة جيدة “.