"خناقة البنات" أمام مدرسة تنتهي بفصل طالبة.. اعتدت على زميلتها

قررت مدرسة السلام الثانوية التجارية بنات، فصل طالبة بالصف الأول الثانوي لسوء سلوكها، واعتدائها وأسرتها على زميلتها، في الواقعة التي نشرتها "الوطن" في عددها الصادر الإثنين 25 نوفمبر، بعنوان "خناقة في مدرسة بنات: ضرب وسحل وتهديد بكلب".

وكانت المدرسة الكائنة في منطقة الساحل بشبرا مصر، شهدت حالة فوضى وانفلاتا، إثر نشوب خلاف بين طالبتين، انتهى باعتداء من أسرة الطالبة على زميلة ابنتهم، ودخول شاب ممسكاً بكلب، محدثاً حالة ذعر في المدرسة.

فصل الطالبة المعتدية

وكشفت كوثر المدني، مدرس مادة اللغة الإنجليزية، أن مدير المدرسة أبلغ الشرطة، حيث جرى تحرير محضر داخلي لإثبات الواقعة.

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كما زارت لجنة من إدارة الساحل التعليمية المدرسة، وفتحت تحقيقاً بشأن الواقعة، انتهت بإدانة الطالبة المعتدية على زميلتها، وأصدرت إدارة المدرسة اليوم قرارا بفصل الطالبة نهائيا لسوء سلوكها.

تفاصيل المشاجرة

وكانت مشاجرة قد اندلعت بين فتاتين، وصورت بالفيديو، الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في مدرسة السلام التجارية بنات بميدان المبيضة بشارع جسر البحر دائرة قسم السلام، وتواجد شخص بصحبته كلب في فناء المدرسة.

والمجني عليها، تبلغ من العمر 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي بنفس المدرسة وكانت مصابة بكدمات بالزراع اليمنى والظهر، وقالت إنه حدثت مشاجرة بينها وبين زميلتها "ز. م. ال."، 16 عاما، أثناء تواجدهما بالمدرسة، استدعت على إثرها الأخيرة، والدتها وأشقاءها الذين تعدوا عليها بالضرب في المدرسة.

سبب تواجد الكلب في المدرسة

توصلت تحقيقات النيابة إلى تحديد هوية الشخص حائز الكلب الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه سائق "توك توك"، حيث جرى ضبطه وبمناقشته قال إنه أثناء مروره بالصدفة أمام المدرسة أثناء حدوث المشاجرة، دخول المدرسة بصحبته الكلب لاستطلاع الأمر، ونفى صلته بطرفي المشاجرة، أو تعديه على المجني عليها.