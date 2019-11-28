"كنت ملاك على الأرض".. مريم عامر منيب تتحدث عن والدها وديو "عامل إيه"

"كنت بتمنى أغني معاك لما أكبر، بس روحت مكان بعيد جدًا يا حبيب قلبي"، هكذا خاطبت مريم، نجله الفنان الراحل عامر منيب، والدها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، احتفالًا بالعمل المشترك الذي أعدته مفاجأة في ذكراه الثامنة.

خطفت مريم، بصوتها وإحساسها قلوب الجميع، خلال تجربتها الأولى في عالم الغناء، وعلقت خلال منشورها الذي أرفقت خلاله فيديو الكليب، عن سعادتها بغنائها مع والدها، "تم نقلك بعيدًا جدًا يا حبيب قلبي، بالتأكيد إلى أسعد مكان إن شاء الله يارب، استطيع تخيل فرحتك وسعادتك ونظرتك لو كنت هنا، ولكن في الواقع كانت ردود الفعل إيجابية داخل الأستديو، وسارت الأمور سلسة وسريعة".

بكلمات بسيطة ومعبرة، حاولت مريم، الامتنان لوالدها الراحل بعدما أثنى الجميع على صوتها، "أنا أسعد فتاة في العالم، الحب اللي شعرت بيه من كل الناس اللي بيحبوك، والتقدير اللي شوفته لكوني أحمل اسمك، فخورة كوني ابنتك، كل شئ جعلني أجزم أنك كنت موجود وتوجهني خلال كل شئ".

حاولت مريم خلال كلماتها وصف حبها لوالدها الراحل، "كنت ملاكا على الأرض والآن أجمل من في السماء، أنا أعلم أنني لا أبدو جيدة في هذه الأغنية وأن الناس سيتوقعون شيئًا أفضل من ذلك، لكن الأمر لم يكن بالنسبة لي، أردت فقط أن أرسل لك شيئًا مميزًا وأعلم أنك تهون علينا كثيرًا من الحب كالمعتاد".

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مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الثامنة من خلال ديو مشترك

وأحييت مريم، ابنه عامر منيب، ذكراه الثامنة بـ"ديو مشترك"، جمع بينهما، خلال أغنية "عامل ايه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، بدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، وصوتها يملأه الشجن، والذي بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.

وقالت مريم، "اطمن يا حبيبي عليا والله بخير، أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير حضنك وشوية حنية وحشوني كتير، أنا صورتك دايما قدامي ومفارقتنيش ويوماتي معايا في أحلامي ومبتسبنيش، على وعدي معاك ارفع اسمك وفي قلبي تعيش، وحشاني أيامنا وخروجتنا أجمل أيام".

وكانت نجلة الفنان الراحل، كشفت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، طبيعة العمل الذي حضرته مفاجأه في ذكرى وفاة والدها الثامنة، قائلة، "هو عبارة عن أغنية من أغنيات والدي الفنان الراحل، والتي عاش عليها الكثيرون، ويشاركني بها الفنان والملحن عمرو مصطفى، والموزع أحمد عادل، وهو عبارة عن ديو مشترك".

وأفصحت مريم عن طبيعة الديو، وأكدت مشاركتها مع والدها في الغناء، "لسة مخلصناش وهنعلن عنه، والفكرة هي أغنية غناها بابا الله يرحمه، وإحنا عملنا تطورات فيها، بحيث تكون فكرة ديو مشتركة بيني وبين بابا".