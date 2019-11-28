فيديو.. ميس حمدان ترقص تانجو: "دوروا على حاجة حلوة جواكم"

نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو جديدا لها، وهي ترقص "التانجو"، تشجع من خلاله متابعيها على ممارسة هواياتهم المفضلة بجانب العمل.

المقطع المصور الذي شاركته ميس حمدان، مع متابعيها، ارتدت خلاله بنطلون وتوب من اللون الأسود، وصندل له كعب عال مفتوح أسود.

وكانت ميس حمدان، ترقص في الفيديو رقصة التانجو الشهيرة، مع مدربها، فيما يبدو داخل صالة تدريبات رقص.

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وكتبت الفنانة في تعليقها على الفيديو، "دورو جوه نفسكو على حاجات وهوايات جواكو بتحبوها وتقدروا تطلعوا من خلالها كل الطاقة السلبية اللي ضغوطات الحياه بتحطنا فيها".

وأكملت "أنا بحب الغنا والرقص والتمثيل والتقليد وبحاول أحسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في اَي منهم.. دوروا على الحلو جواكو واستمتعو بيه حتى لو مش حترضو الناس المهم ترضو نفسكم".

المقطع المصور تفاعل معه عدد كبير من جمهور ومتابعي ميس حمدان، عبر الإعجابات والتعليقات، وذلك خلال دقائق قليلة، ومن بين التعليقات، "استمري في الرقص من القلب"، و"انتي فنانة موهوبة بمعنى الكلمة".