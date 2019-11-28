"كانت أطول واحدة في الفصل".. تارا عماد تروي معاناتها مع التنمر

كشفت الفنانة الشابة تارا عماد، عن تعرضها للتنمر خلال مرحلة طفولتها بسبب طولها، وجاء ذلك خلال ندوة أقامتها الجامعة الأمريكية عن التنمر.

وروت "تارا" خلال حديثها في الندوة، بحسب ما رصده برنامج "عرب وود"، بأنها كثيرًا ما تعرضت للتنمر بين زملائها في الفصل بسبب طولها: "كنت أطول واحدة في الفصل ودايمًا فيه تريقة عليا.. وكان بيأثر فيا وأنا طفلة عندها 8 سنين".

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وتابعت بأنها اعتادت الأمر وأدركت بأن الشخص المتنمر هو من يعاني من مشكلة: "مش هقدر أغير حاجة في خلقة ربنا.. ولولا الطول مكنتش وصلت للمكانة اللي أنا فيها"، في إشارة لكونها أصبحت عارضة أزياء.

وعن تعرض الفنانين للتنمر على السوشيال ميديا، أوضحت: "الفنانين بيحصلهم تنمر كتير على السوشيال ميديا.. ومش بحاول أخد الموضوع على قلبي".