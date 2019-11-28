جمعية القلب الأمريكية: الصيام المنتظم يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب

أفادت جمعية القلب الأمريكية، أن الصيام المنتظم يساعد من خفض خطر الإصابة بفشل القلب، ويطيل من عمر الإنسان.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن الجمعية الأمريكية، أن التجربة أجريت على ألفي شخص متطوع خضعوا لعملية القسطرة الإجبارية، ومارس 389 شخصًا منهم الصيام المنتظم ويراقبهم الأخصائيون لمدة 4 أعوام ونصف العام، واتضح أن عدد الوفيات ضمن هؤلاء أقل من الباقين بنسبة 45%.

وأشارت إحصاءات النوبات القلبية، أن الذين يتبعون الصيام المنتظم معرضون للنوبة القلبية أقل بنسبة 71%.

وقال بعض العلماء إن نتائج الدراسة فاجأتهم للغاية، فالصيام لمدة يوم واحد كل شهر يجعل جسم الإنسان ينشّط بعض الآليات التي لا يتم تفعيلها في الظروف العادية.