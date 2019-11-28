طفلة إماراتية تفوز بلقب "أفضل عارضة" في مهرجان الموضة العالمية في دبي

اختتمت فعاليات مهرجان جوائز الموضة العالمية فى فندق سوفيتيل النخلة بمدينة دبي، بحضور عدد من شخصيات المجتمع الإماراتي وسيدات الأعمال وبعض الدبلوماسيين وزوجاتهم والمهتمين وعشاق الموضة ونجوم الفن والإعلام من جميع أنحاء العالم. وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة المصممة الإماراتية العالمية منى المنصوري أسماء الفائزين بفئات جوائز المهرجان بعد أن تبارى الجميع فى تقديم أفضل ما لديه خلال عروض الأزياء التى شهدها المهرجان على مدار 3 أيام.

وقالت منى المنصوري إن جائزة أفضل كوليكشن متكامل من الأزياء خلال المهرجان فاز بها المصمم الإيطالي جياني كيريللو، وفازت المصممة الألمانية نيرمي ديزاين بجائزة أفضل تصميم فستان، فيما حصلت العارضة جاسمين على جائزة أفضل موديل في المهرجان.

وذهبت جائزة أفضل أصغر موديل من الأولاد لبول جبريئل، بينما انتزعت العارضة الإماراتية شيخة العبدول جائزة أفضل عارضة أزياء في فئة الأطفال، وحصل الكاتب الإماراتي جاسم الخزرجي على جائزة أفضل كاتب، فيما حصل الفنان رؤوف مفتاح من إمارة موناكو على جائزة أفضل رسام.

أقرأ أيضًا:

منى المنصوري تقدّم أحدث تصميماتها في الفجيرة

وفاز سيف الرحمن سوزيب بأفضل تغطية إعلامية، وولفانج نيلسون بجائزة أفضل مصور وديانا جيانيفا بجائزة أفضل مدونة، وحصلت المصممة نيرمي من لبنان على جائزة أفضل فستان، فيما كانت جائزة أفضل فستان شعبي من نصيب المصممة ديانا بابيانا.

Advertisements

وشهد المهرجان 9 عروض لمصممين من إيطاليا وفرنسا ولبنان وأمريكا وروسيا، منها 5 عروض أزياء للأطفال تضم 30 طفلا من روسيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا.

وشهد اليوم الثالث عرض أزياء خاصا بالمصممة منى المنصوري ضم 25 قطعة تتضمن 3 فساتين زفاف و9 قفاطين مودرن تختلف عن القفاطين المغربية التقليدية والباقي فساتين سهرة.

وأوضحت المنصوري أنها نفذت تجربة جديدة لأول مرة تتضمن تنفيذ فساتين وقفاطين للسيدات والأطفال من نفس التصميم والقماش واللون، واصطحبت كل عارضة طفلة معها ترتدي نفس التصميم لأن هناك بعض الأمهات ترغب في أن ترتدي طفلتها نفس الفستان في المناسبات الخاصة بهن، مشيرة إلى أنها تعمدت في التصميمات الجديدة على الأورجانزا والحرير وتم التطريز بنظام الشك اليدوي من الشوارفسكى واليايات والورود.

قد يهمك ايضا:

منى المنصوري تكشف عن مجموعة جديدة من تصميماتها في موسكو

منى المنصوري تطير إلى كازاخستان لعرض قطع أزيار إماراتية في متاحفها