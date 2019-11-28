"بحب نفسي دلوقتي أكتر"، بتلك الكلمات وصفت الفنانة رحمة حسن، نفسها عندما نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شاركت "رحمة"، متابعيها بصورة لها أثناء عبورها أحد الشوارع فيما يبدو خارج مصر، وكتبت في تعليقها على الصورة، "عندما أنظر إلى صوري القديمة من 5 أو 6 سنوات مضت. أنا لا أحب نفسي. حتى لو كانت أكثر جمالا. ولا شيء يشغل بالي. لكني أحب نفسي أكثر الآن وأتمنى أن أواصل". Advertisements تفاعل متابعي رحمة حسن معها خلال ساعات قليلة تفاعل متابعوا رحمة حسن، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "حبي نفسك في كل الظروف"، و"خليكي أفضل نسخة منك كل مرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة حسن: حتى لو كنت أحلى زمان.. بحب نفسي دلوقتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.